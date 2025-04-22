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İstanbul’da Hava Durumu Ne?

İSTANBUL HAVASI BUGÜN NASIL?

İstanbul’da bugün hava durumu merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporları açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini de paylaştı.

YARIN HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklığı kaç derece olacak, bulutlu mu yoksa güneşli mi geçecek? Aynı zamanda, İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediği araştırma konusu.

SENELİK TAHAKKUK RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu şu şekildedir: Ayrıca, saat saat İstanbul’daki hava durumu için önemli bilgiler paylaşılıyor. İşte saatlik hava tahmin raporu:

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