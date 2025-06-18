İstanbul’da Hava Durumu Nedir?

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul’da bugün hava durumu sıcaklığı hakkında bilgiler verildi. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahminleri açıklandı.

YARININ HAVA DURUMU

Şu an için “İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak, kaç derece, bulutlu mu yoksa güneşli mi?” soruları yanıt bekliyor. Ayrıca, “İstanbul’da yarın yağış bekleniyor mu?” konusu da araştırılan bir konu.

SAATLİK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan saatlik hava durumu raporu, İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını gösteriyor. İşte İstanbul’un saatlik hava durumu tahmin raporu.