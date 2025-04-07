İstanbul’da Hava Durumu Öğrenildi

İSTANBUL’DA GÜNÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar paylaşıldı. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

YARININ HAVA TAHMİNİ

Yarın İstanbul’da hava durumu hakkında merakla araştırmalar yapılıyor. Kaç derece olacağı, bulutlu ya da güneşli olup olmayacağı gibi sorular gündemde. Özellikle yarın İstanbul’da yağış beklenip beklenmediği araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul’daki saatlik hava durumu tahmin raporu da şöyle: