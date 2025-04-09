İstanbul’da Hava Durumu Paylaşıldı

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da bugünkü hava sıcaklığı ve yaşanan hava durumu ile ilgili detaylar paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları da kamuoyuna açıklandı. Bunun yanı sıra, 5 günlük hava durumu tahminleri de açıklandı ve merakla karşılandı. İstanbul’da yarın için hava durumu bilgileri, sıcaklık, bulutlu ya da güneşli olup olamayacağı gibi konular sorgulanıyor. Ayrıca, yarın yağış beklentisi de araştırılıyor.

METEOROLOJİ RAPORUNDAKİ DETAYLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul’daki hava durumu şu şekilde olacak. Bunun yanı sıra, saatlik hava durumu raporu da paylaşılarak vatandaşların gün içinde hava koşullarından haberdar olmaları sağlanıyor. İşte İstanbul için saatlik hava durumu tahminleri: