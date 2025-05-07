İstanbul’da Hava Durumu Raporu Açıklandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu merak ediliyor. Hava sıcaklıkları ne kadar? İstanbul için 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Peki yarın İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, kaç derece, bulutlu mu yoksa güneşli mi? Beklenilen yağış var mı? İşte bu konulara dair detaylar.

METEOROLOJİ’DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmin raporu hazırlandı. Raporda, İstanbul’da saat saat hava durumu nasıl olacağına dair bilgileri bulabilirsiniz. Detaylı saatlik hava tahmin raporuna göz atarak, gün boyunca iklim koşullarını takip edebilirsiniz.