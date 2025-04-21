İstanbul’da Hava Durumu Sorgulanıyor

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’daki hava durumu ile ilgili güncel veriler paylaşıldı. Bugünün sıcaklığı ve 15 günlük, 30 günlük tahminler ile birlikte 5 günlük hava durumu tahminleri de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. İşte İstanbul’da yarınki hava durumu hakkında merak edilenler: Hava yarın kaç derece olacak, bulutlu mu yoksa güneşli mi? Ayrıca, yağış bekleniyor mu?

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul’daki hava durumu saat saat değişim gösterecek şekilde detaylı olarak sunuldu. İşte İstanbul’da saatlik hava durumu tahminleri ile ilgili güncel bilgiler sizlerle paylaşılıyor.