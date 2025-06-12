İstanbul’da Hava Durumu Tahmini Açıklandı

İSTANBUL’DA GÜNDEME GELEN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu kaç derece olduğu merak konusu. Şu anda İstanbul hava durumu raporu, 15 günlük ve 30 günlük tahminlerle birlikte açıklandı. Bugün yapılan açıklamalara göre, İstanbul’daki 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, sıcaklık kaç dereceye yükselecek? Bulutlu ya da güneşli bir hava bekleniyor mu?

YARININ HAVA TAHMİNİ

İstanbul’da yarın yağış olup olmayacağı da araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saatlik hava durumu tahmin raporu detaylı bir şekilde sunuldu. Saat saat İstanbul’daki hava durumu hakkında bilgi edinmek isteyenler için yapılan tahminler net olarak paylaşıldı. İşte İstanbul’ın güncel saatlik hava durumu tahmin raporu: