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İstanbul’da Hava Durumu Tahmini Açıklandı

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU BUGÜN NE?

İstanbul’da hava durumu hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. Bugün, İstanbul’daki hava sıcaklığı ve 15 günlük ile 30 günlük hava tahmin raporu kamuoyuna açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şehirdeki 5 günlük hava durumu tahminlerini de duyurdu.

YARIN İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da yarınki hava durumu da merak ediliyor. “Yarın İstanbul’da hava nasıl olacak, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi?” soruları gündemde. Ayrıca, “İstanbul’da yarın yağış bekleniyor mu?” sorusu araştırılıyor. Tüm bu detayları saatlik hava durumu tahmin raporunda bulmak mümkün.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki hava durumunu detaylandırdı. İşte İstanbul için saatlik hava tahmin raporu:

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