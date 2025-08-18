İstanbul’da Hava Durumu Tahmini Açıklandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu merak konusu. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları da paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Peki, yarın İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, kaç derece olacak, bulutlu mu, güneşli mi? Ayrıca yarın yağış beklenip beklenmediği hakkında da araştırmalar yapılıyor.

METEOROLOJİ’DEN 5 GÜNLÜK TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu sundu. Şimdi, İstanbul’da saat saat hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: