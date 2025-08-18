Haberler

İstanbul’da Hava Durumu Tahmini Açıklandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu merak konusu. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları da paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Peki, yarın İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, kaç derece olacak, bulutlu mu, güneşli mi? Ayrıca yarın yağış beklenip beklenmediği hakkında da araştırmalar yapılıyor.

METEOROLOJİ’DEN 5 GÜNLÜK TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu sundu. Şimdi, İstanbul’da saat saat hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

ÖNEMLİ

Haberler

Talas’ta Direksiyon Kaybı, 3 Yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, ev sahibi durumu depreme benzetti.
Haberler

İzmir’de Elektrik Kesintileri Açıklandı

İzmir'de 19 Ağustos'ta birçok ilçeyi etkileyen elektrik kesintileri planlandı. Buca, Karabağlar ve Bornova gibi yerlerde kesinti saatleri belirlendi. Kesintilerin süresi merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.