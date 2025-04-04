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İstanbul’da Hava Durumu Tahmini Açıklandı. MGM 5 Günlük Rapor Paylaştı. Yarın Yağış Bekleniyor Mu? Saatlik Tahminler Mevcut

İSTANBUL’DA BUGÜN VE YARIN HAVA DURUMU
İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporlarına göre İstanbul’da beklenen sıcaklık değerleri ve yağış ihtimalleri araştırılıyor. Özellikle yarın havanın nasıl olacağı, kaç derece olacağı, bulutlu veya güneşli olup olmayacağı ve yağış beklenip beklenmediği sorgulanıyor.

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava durumu tahmin raporu şu şekilde:

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı saatlik hava durumu raporuna göre İstanbul’da gün içinde sıcaklık değişimleri ve yağış durumu takip edilebiliyor. Hava durumu tahminleri, vatandaşların günlük planlarını şekillendirmesine yardımcı oluyor.

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