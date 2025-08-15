Haberler

İstanbul’da Hava Durumu Tahminleri Varsayıldı

İSTANBUL’DA BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu hakkında bilgi almak isteyenler için sıcaklık oranları belli oldu. Ek olarak, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu da paylaşılmış durumda. Bugün, 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanarak kamuoyuna duyuruldu.

İSTANBUL’DA YARIN HAVA DURUMU

Şimdi, İstanbul’daki yarınki hava durumu merak ediliyor. Sıcaklık kaç derece olacak, hava bulutlu mu yoksa güneşli mi geçecek? Ayrıca, yarın İstanbul’da yağış beklenip beklenmediği araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan 5 günlük tahmin raporuna göre İstanbul’da hava koşulları netleşti.

SAAT SAAT İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki hava durumunu saat saat paylaşarak detaylandırdı. Saatlik hava tahmin raporuna göre, yarın havanın nasıl seyredeceği hakkında bilgiler sunulmakta. İşte o saatlik hava tahmin raporu:

Keban Festivali Başladı, Etkinlikler Devam Ediyor

Keban ilçesinde 5. Su ve Balık Festivali etkinlikleri başladı. Festival, yerel lezzetleri ve su ürünlerini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Erzurumspor FK İki Oyuncu Transfer Etti

Erzurumspor FK, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ve Altay'dan Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i transfer ederek sezon hazırlıklarına imza töreniyle başladı.

