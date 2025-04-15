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İstanbul’da Hava Durumu Yayınlandı

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul’da güncel hava durumu ve tahminleri hakkında bilgiler verildi. Bugün hava durumu merak edilen bir konu. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları da kamuoyuyla paylaşıldı. Özellikle yarın havanın nasıl olacağı, sıcaklık dereceleri, bulutluluk durumu ve güneşin görünme durumu araştırılıyor. Bunun yanı sıra yarın için yağış beklenip beklenmediği de önem taşıyor.

METEROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMALAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bu rapor ile birlikte İstanbul’da saat saat hava durumu bilgileri de sunuluyor. Böylece İstanbul’daki hava koşullarının nasıl gelişeceği önceden öğrenilebiliyor. İşte saatlik hava tahmin raporu…

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

15 Nisan'da İstanbul'un Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi ilçelerinde gün boyunca elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin detayları ilgili yerlerde verilecek.
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Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

15 Nisan’da Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süresi ve geri dönüş zamanı henüz netleşmedi.

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