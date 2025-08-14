Haberler

İstanbul’da Hava Ne Kadar?

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU GÜNCELLEME

İstanbul’daki hava durumu bugün dikkatle izleniyor. Bugün hava sıcaklığı oldukça merak ediliyor ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca, 5 günlük hava durumu tahminleri de açıklandı. Gözler yarınki hava durumuna çevrildi; İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece, bulutlu mu yoksa güneşli mi, bunlar araştırılıyor. Yağış öngörüsü de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un hava durumu için 5 günlük tahmin raporunu belirledi. Öne çıkan detaylar arasında rüzgar durumu ve sıcaklık değişiklikleri bulunuyor. Ayrıca, saatlik hava tahminleri de ayrıca dikkate alınıyor ve halkın bilgi alması amacıyla düzenli olarak güncelleniyor. İstanbul’da saat saat hava durumunun nasıl olacağı bilgileri herkes tarafından merakla bekleniyor.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan saatlik hava tahmin raporuna göre, hava durumu durumu sürekli olarak takip ediliyor. Bu doğrultuda, şehrin genel hava durumu hakkında sürekli güncel bilgiler sunuluyor. Vatandaşlar, özellikle günlük hayatta büyük etkiler yaratan hava koşullarına karşı hazırlık yapabilmek için bu verilere büyük önem veriyor.

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

