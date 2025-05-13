SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, İstanbul’da kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en güncel değerlendirmelerine göre, 13 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul’da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların ne kadar düşeceği merakla bekleniyor. İstanbul’da hava durumu hakkında detaylar ise şöyle…

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU DETAYLARI

13 Mayıs Salı günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu ve mevsime uygun bir şekilde ılıman bir seyir izleyecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilirken, öğle saatlerine yaklaşıldıkça sıcaklıkların biraz daha artması bekleniyor. Gün boyunca gözlemlenen hava durumu ise; parçalı bulutlu şeklinde öne çıkıyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR BİLGİLERİ

İstanbul’daki sıcaklıklar, en yüksek 18°C ve en düşük 12°C seviyelerine kadar ulaşacak. Ayrıca, hafif esintili bir rüzgarın etkisi hissediliyor. Yağış olasılığı ise düşük seviyelerde kalıyor. Nem oranı ise orta seviyede seyrediyor. İstanbul’daki hava durumu, genel olarak ılıman bir gidişat gösteriyor.