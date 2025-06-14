İstanbul’da Hava Parçalı Bulutlu Olacak

İSTANBUL’DA SICAK HAVA DALGASI ETKİLİ OLUYOR

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, İstanbul’da da kendini hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 15 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul’da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Peki, bu tarihte İstanbul’da sıcaklıklar ne olacak? Sıcaklıklar 23.3°C’ye kadar çıkarken, akşam saatlerinde en düşük sıcaklığın 17.7°C olacağı öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık ise 19°C civarında seyrediyor.

HAVA DURUMU VE YAĞIŞ OLASILIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da hava durumu parçalı bulutlu geçecek. Özellikle öğleden sonra saatlerinde kısa süreli hafif sağanak yağışların olabilmesi muhtemel. Nem oranı %85 seviyelerinde ölçülecekken, rüzgarın saatte 12.2 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Atmosfer basıncı ise 1011.8 mb olarak belirlenmiş. Bu veriler, havanın nemli ve hafif rüzgarlı olacağını gösteriyor.

YAZ DÖNEMİNİN SERİN GEÇİŞİ

Yapılan hava durumu tahminleri, yaz döneminin başlangıcında İstanbul’da serin bir atmosferin hakim olacağını ortaya koyuyor. Bu değişiklikler, İstanbullular için hoş bir ferahlatma sunabiliyor. 15 Haziran Pazar günü beklenen hava durumuna dair tüm bu detaylar, vatandaşların dışarı çıkarken hazırlıklı olmalarını sağlayacak.