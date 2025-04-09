İstanbul’da Hava Parçalı Bulutlu Olacak

Türkiye’de etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, İstanbul’da da hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, 10 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Peki, İstanbul’da sıcaklıklar ne kadar düşecek? Hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da kar yağışı olacak mı? İşte detaylar…

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu, akşam saatlerinde ise hafif yağışlı olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklığın 12°C, en düşük sıcaklığın ise 6°C civarında olması bekleniyor.

YAĞMUR BEKLENİYOR

Akşam saatlerine doğru, özellikle 22.00 sonrası hafif yağmur yağması bekleniyor. Dışarı çıkacak olan vatandaşların şemsiyelerini ve yağmurluklarını yanına alması öneriliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

İstanbul’da 2025 Nisan ayının ilk haftasında hava durumu merak ediliyor. Soğuyan hava sonrası “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusu sıkça gündeme gelmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Nisan 2025 tarihli son raporuna göre, İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. Ancak kent genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşüyor ve yer yer yağmur geçişleri görülüyor.