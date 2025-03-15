İstanbul’da Hava Sıcaklığı Ani Düşecek

YAZ MEVSİMİ HIZLA YAKLAŞIYOR

İstanbul’da hava sıcaklıkları artarken, bazı vatandaşlar sahillere akın etti ve denize girdi. Hava 20 derecenin üzerini gördüğü için pek çok kişi hafta sonunu sahillerde ve parklarda değerlendirdi. Menekşe Plajı’nda güneşli günün keyfini süren vatandaşlar, banklarda dinlenip kumsalda yürümeyi tercih etti. Bazıları ise denize girerek serinlemeyi seçti.

HAFTA BAŞI SOĞUK HAVA GELİYOR

Ancak megakentteki sıcak hava durumu, yeni haftada değişim gösterecek. İstanbul’da hava sıcaklıklarının ani bir şekilde düşmesi bekleniyor ve kentin yüksek kesimlerine kar yağışı olabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da bu ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarı yaptı. Yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun etkisiyle fırtınanın başlayacağı öngörülüyor. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek bölgelerde kar yağma ihtimali de söz konusu.