İstanbul’da Hava Soğuk Ve Yağışlı

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası “İstanbul’da hava nasıl olacak?” sorusu büyük önem kazanıyor. 8 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla hava durumu tahminleri, soğuk ve yağışlı bir gün olacağı yönünde. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali dikkati çekiyor. Peki, İstanbul’da hava durumu ne şekilde seyredecek? 8 Nisan Salı günü kar yağışı beklentisi olabilir mi? İşte güncel hava durumu raporu…

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA BEKLENTİSİ

8 Nisan 2025 Salı günü İstanbul’daki hava koşullarının soğuk ve yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İstanbul’da yağmur ile birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında olacağı ve kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerde yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde olabileceği belirtiliyor. İstanbul Valiliği, vatandaşları buzlanma, don ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

HAFTA BOYUNCA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre İstanbul’da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde planlanıyor. Detaylı hava durumu bilgileri güncel olarak takip edilebilir.