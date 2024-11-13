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İstanbul’da Havanın Yağışlı Olmasıyla Trafik Yoğunluğu

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İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIKÇA ARTILIYOR

İstanbul’da akşam iş çıkış saatinde yağmurun etkisiyle ciddi bir trafik sıkışıklığı gözlemleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre, saat 18.00’de trafik yoğunluğu yüzde 90’a erişiyor. Bu durum, günün bu zaman diliminde İstanbul genelinde iş çıkışının yarattığı yoğunluğun yanı sıra, yağışın da etkili olduğunu gösteriyor.

D-100 KARAYOLU’NDA TRAFİK FELÇ OLDU

Avrupa yakasında, D-100 Karayolu Merter bölgesinde trafik adeta durma noktasına geldi. Bu durum, sürücülerin zorlu anlar yaşamasına sebep oldu. Anadolu yakasında ise D-100 Karayolu Maltepe bölgesinde benzer bir yoğunluk oluştu. Saat 18.00 civarında İstanbul genelinde yaşanan trafik sıkışıklığı, yağışların etkisiyle katlanarak artıyor.

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