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İstanbul’da Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya

VEDA SÖZLERİ

İstanbul’da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Adıyamanlı hemşehrilerinden duygusal bir veda geldi. Hayatını kaybeden Önder’in özlemi, Adıyamanlı vatandaşların yüreklerinde derin bir acı bıraktı.

ÖNDER’İN ÖNEMİ

Adıyamanlı vatandaşlar, Sırrı Süreyya Önder’in kişiliği ve duruşuyla toplumda önemli bir yer edindiğini belirtti. “Sırrı Süreyya Önder, duruşuyla, kişiliğiyle oldukça önemli biriydi. Bizler onu çok seviyorduk. Barış için mücadele eden bir insandı. Adıyaman büyük bir değerini kaybetti. Bizler onu kaybettiğimiz için oldukça üzgünüz” ifadeleriyle, duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

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