İstanbul’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

HIRSIZLIK OLAYI ARNAVUTKÖY’DE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, bir eve giren iki kadın hırsız 500 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İlk olarak binayı hedef alan iki kadın, sokakta bir süre dolaşarak dikkat çekmeden binaya girdi ve kapısını açtıkları daire içerisinden altınları alarak olay yerinden uzaklaştı.

MAĞDUR İKİNCİ GÜN FARK ETTİ

Hırsızların, sokakta dolaşmalarının ardından önce binaya, sonra da daireye girdikleri anlar güvenlik kameralarıyla belgelendi. Olayın mağduru Sezen Gürsel, hırsızlarla karşılaştığı günü anlatarak yaşananlardan bir gün sonra hırsızlık olayını fark ettiğini söyledi. Güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlığın gerçekleştiği sırada karıştığı o kadınların kendisinin evinden altınları çaldığını anladı ve hemen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Şu an polis ekipleri, iki kadın hırsızı her yerde arıyor.

EV SAHİBİ OLAYIN ŞOKUNU YAŞADI

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Sezen Gürsel, “Ben evden çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra hırsızlar eve giriyor. Öncelikle yan binaya giriyorlar, benim evimden önce otobüs durağına doğru gidiyorum. O gün eve geri dönmeyi planlıyordum, iyi ki geri dönmemişim. Hırsızlık olduğunu, ertesi gün sabah fark ettim. Evde herhangi bir dağınıklık yoktu. İlk başta kaybettiğimi düşündüm. Daha sonra polise gittim ama pek umutlu konuştular. Ayrıca 7 bileziğim, bir yüzüğüm ve kızımın telefonu çalındı. Hırsızlar bu sokakta dolaşırken sürekli olarak bir şeyler taşıyorlardı. Kapıyı zorlayarak açmışlar ve ev içerisinde yaklaşık 10 dakika kalmışlar. Ben kapıdayken önümden geçerek yan binaya girdiler, benim çıktıktan hemen sonra benim evime girmişler. Altınlarımın zararı 500 bin TL” ifadelerini kullandı.