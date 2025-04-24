İstanbul’da Hırsızlık Olayı Meydana Geldi

İSTANBUL’DA DEPREM SONRASI HIRSIZLIK GİRİŞİMİ

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında, Sultangazi’de iki kadın, vatandaşların korkuyla binayı terkettiği sırada hırsızlık yapmak amacıyla bir binaya girdi. Eşyalarını almak için geri dönen bir bina sakini, şüphelileri fark ederek durumu anladı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

CADDELERDE PANİK VE BOŞ BİNALAR

Olay, önceki gün saat 16.00 civarında Eski Habipler Mahallesi’nde gerçekleşti. Depremin ardından, binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği için sokaklara döküldü. İki kadın ise, bu boşluktan yararlanarak bir binaya girdi ve zemin kattaki daireleri araştırmaya başladı. Bir bina sakini, evine dönerek durumu fark etti. Kadınlara sorduğunda, şüpheliler “Biz Aynur ablaya geldik” şeklinde yanıt verdi. Ancak, bina sakini bu isimde bir kişinin yaşamadığını belirtti ve dışarıda bulunan daire sahibine bilgi vereceğini söyledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI BELGELEDİ

Bu sözlerin ardından iki kadın hızla binadan ayrıldı. O anlar, binanın güvenlik kamerasında kaydedildi. Güvenlik kameralarında kaydedilen görüntüler, hırsızlık girişiminin nasıl gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. Durum, hem güvenlik açısından hem de vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.