İstanbul’da Hırsızlık Olayları Gerçekleşti

ŞÜPHELİLER POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde belirli tarihlerde ard arda gerçekleşen hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bu hırsızlıklar sonucunda toplamda 500 bin TL değerinde ayakkabı, pirinç ve yağ çalındı. Şüphelilerin yaptıkları hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 4 Ağustos’ta gerçekleşti.

HIRSIZLIKLARIN DETAYLARI

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde, park halinde bulunan bir araçtan piyasa değeri 135 bin TL olan 5 koli ayakkabı çalındı. İkinci hırsızlık olayı ise 8 Ağustos’ta Yukarı Dudullu Mahallesi’ndeki bir iş yerinde gerçekleşti ve burada yaklaşık 300 bin TL değerinde sarı pirinç, metal çubuk ve talaş çalındı. Olay sonrası, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, daha önceki hırsızlık olaylarına katılan şüphelilerin izini bulup takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALAMA OPERASYONU

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir önceki hırsızlık olaylarında kimliklerini belirledikleri şüphelilerin Beyaz renkli bir araçla Çekmeköy’de dolaştığını saptadı. Ekipler, 11 Ağustos’ta Esenşehir Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonla, şüphelilerin çaldığı piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan ayçiçek yağlarını taşırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 27 yaşındaki B.S. ve 19 yaşındaki K.K. emniyete götürüldü. Yapılan sorgulamada, B.S.’nin 16, K.K.’nın ise 4 suç kaydının olduğu belirlendi.

ADLİYENİN YOLU

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Diğer şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” ifadesi yer aldı. Ayrıca, şahısların park halindeki tırdan gerçekleştirdikleri hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.