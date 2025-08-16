İstanbul’da Hırsızlık Yapan 4 Kadın Tutuklandı

İSTANBUL’DA HIRSIZLIK OPERASYONU

İstanbul’da 4 ayrı ilçedeki 8 evden kapıları kartla açarak hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy’de mülk sahiplerinden yüklü miktarda para ve değerli eşyaların çalındığı ihbarı sonrası araştırma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, 4 kadının, yanlarında getirdikleri kartlar ile daire kapılarını açtığını ve hırsızlık yaptıktan sonra başka bir yerde üstlerini değiştirip kaçtığını ortaya çıkardı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Belirlenen adres ve kimlik bilgileri üzerinden hareket eden emniyet güçleri, Beyoğlu’nda gerçekleştirdikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen kadınlardan Gönül Ç’nin (34) 68, Sedef G’nin (27) 26, Çiğdem Ç’nin (30) 24, Ayşe Ç’nin (27) ise 21 sabıkası bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandıkları öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Ayrıca, şüphelilerin hırsızlık sonrası bir iş yerinde üst değiştirdikleri anlar güvenlik kameralarına yansımış durumda. Bu görüntüler, hırsızlık olaylarının ne kadar planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini gösteriyor. Kadınların tutuklanması, İstanbul’da benzer olaylar için bir uyarı niteliği taşıyor.