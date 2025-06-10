İstanbul’da Hurdacı Operasyonu Gerçekleşti

DEPREM VE KAZALARA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, deprem, kaza ve yangın gibi durumlardan dolayı hurda durumuna gelen otomobilleri satın alarak, bu araçların verilerini yurtdışından getirilen otomobillere uyarlayıp satan bir şebekeye karşı üç farklı ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda toplamda 6 kişi gözaltına alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan işlemlerde şüphelilerden 5’i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nden gelen bilgilere göre, yurtdışından getirilen araçlarda yapılan veri değişiklikleriyle, kaza ve yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelen araçların bilgilerini manipüle ederek satan bir organizasyona yönelik bu operasyon yapıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul, Hatay ve Mardin illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu saptanan 6 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, yurtdışından temin edilen hurdaya çıkan araçların bilgileriyle değiştirilen ve satışa çıkarılan araçlar da ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.