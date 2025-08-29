Haberler

İstanbul’da Huzur Denetimi Gerçekleştirildi

HUZUR İSTANBUL DENETİMİ YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak ‘Huzur İstanbul’ denetimi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Beyoğlu’nda uygulanan denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı. İl genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı ve Özel Harekat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımı ile bu denetim yapılıyor.

DURDURULAN ARAÇLAR KONTROL EDİLDİ

Taksim Meydanı’nda saat 20.00 itibarıyla başlayan denetimlerde, durdurulan araçlar detaylı bir şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) gerçekleştirildi. Bu denetim sürecinde polis helikopteri de havadan destek sağlıyor. Uygulama, güvenliği arttırmayı ve suçla mücadeleyi hedefliyor.

ÖNEMLİ

