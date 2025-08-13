İstanbul’da Huzur Denetimi Yapıldı

HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy bölgesinde helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi düzenledi. Denetim sırasında, şüpheli olarak değerlendirilen araçlar durduruldu ve detaylı arama yapıldı. Sürücü ve yolcular üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

DENETİMİN DETAYLARI

Polis ekipleri, akşam saatlerinde gerçekleşen denetimi Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi’nde yaptı. Bu denetim çerçevesinde sürücüler ve yolcular üzerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması uygulandı. Şüpheli kişiler üzerinde ve araçlarında aramalar yapıldı. Ayrıca, denetim sırasında polis helikopteri de havadan destek sağladı.