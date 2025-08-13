Haberler

İstanbul’da Huzur Denetimi Yapıldı

HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy bölgesinde helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimi düzenledi. Denetim sırasında, şüpheli olarak değerlendirilen araçlar durduruldu ve detaylı arama yapıldı. Sürücü ve yolcular üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

DENETİMİN DETAYLARI

Polis ekipleri, akşam saatlerinde gerçekleşen denetimi Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi’nde yaptı. Bu denetim çerçevesinde sürücüler ve yolcular üzerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması uygulandı. Şüpheli kişiler üzerinde ve araçlarında aramalar yapıldı. Ayrıca, denetim sırasında polis helikopteri de havadan destek sağladı.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

