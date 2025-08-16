İstanbul’da Huzur Denetimi Yapıldı

DENETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde “Huzur İstanbul” adı altında bir denetim düzenliyor. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen bu denetim, güvenlik tedbirleri kapsamında yoğun bir şekilde yapılıyor.

ARAÇLAR ÜZERİNDE YAPILAN KONTROLLER

Bu denetime Asayiş, Narkotik, Polis Özel Harekat Şube ekipleri ve bekçiler katılıyor. Taksim bölgesinde durdurulan araçlar detaylı bir şekilde inceleniyor ve sürücüler, ekipler tarafından titizlikle sorgulanıyor. Denetim esnasında bir polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Ayrıca, narkotik köpeği “Hanna” ile yapılan araç kontrollerinin yanı sıra, yoldan geçen şüphelilere de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılıyor. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı bildiriliyor. Denetimlerin geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.