İstanbul’da ‘Huzur İstanbul’ Denetimi Yapıldı

HUZUR İSTANBUL DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde ‘Huzur İstanbul’ adı altında geniş kapsamlı bir denetim yaptı. Beyoğlu’nda, Sıraselviler Caddesi ve Taksim Meydanı’nda saat 20.00 itibarıyla başlayan bu denetimlerde, durdurulan araçlar detaylı bir şekilde incelendi.

ARAÇLARDA KONTROL VE ARAMA

Durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı ve Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı. Denetime ayrıca bir polis helikopteri de havadan destek sağladı. Durdurulan araçlarda, polis köpeği kullanılarak arama işlemleri gerçekleştirildi. Denetimlerin gece boyunca ilerleyen saatlere kadar sürdüğü belirtildi.