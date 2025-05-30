İstanbul’da “Huzur İstanbul” Denetimi Yapıldı

DENETİM SÜREÇLERİ HIZLANIYOR

İstanbul genelinde düzenlenen “Huzur İstanbul” uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 873 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonu ile 29 Mayıs’ta yapılan uygulama, iki aşamalı bir şekilde hayata geçirildi. İlk aşamada, saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1447 personel ile sabit yol uygulaması yapıldı. Uygulamaya, bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait 5 bot da destek verdi.

UMUMA AÇIK YERLERDE DENETİMLER YAPILDI

İkinci aşamada, saat 22.00-23.59 arasında 1303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu uygulama sırasında 550 bin 751 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Toplam 873 kişi gözaltına alındı ve bunlar arasında çeşitli suçlardan aranan 569 şüpheli de bulunuyor. Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 299 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 1733 gram uyuşturucu madde, 1300 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 490 lira, 140 avro ve 20 dolar ele geçirildi.

TRAİFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Bu denetimlere ek olarak, ekipler 535 umuma açık iş yerini denetledi. Bir iş yerine işlem yapıldı ve bir yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem gerçekleştirildi. Trafik denetimleri kapsamında 46 bin 973 araç ve 3 bin 758 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 291 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulandı. Ayrıca 24 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 1 milyon 737 bin 793 lira trafik cezası kesildi.

KAMU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK KARARLILIK DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.