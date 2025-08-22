İstanbul’da ‘Huzur İstanbul’ Uygulaması Yapıldı

ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI

İstanbul’da, “Huzur İstanbul” adlı asayiş uygulaması çerçevesinde 39 ilçede helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Kara, hava ve denizden yapılan bu uygulamada stratejik noktalar kontrol edilirken, polis ekipleri Taksim Meydanı’nda sıkı tedbirler aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde uygulama başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler uygulamada yer aldı.

TAKSİM MEYDANI’NDA SIKILIK SAĞLANDI

Uygulamanın yoğunlukla sürdüğü Taksim Meydanı’nda, polis ekipleri durdurulan araçları tek tek kontrol etti. Araçlar didik didik aranırken, bir taksinin duraklama yapmaması gereken bir yerde durduğu tespit edildi. Bu durumu tespit eden trafik ekipleri, taksi sürücüsüne 3 bin 160 TL ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetinde 10 puan kaldığı ve bir sonraki cezasında ehliyetine el koyulabileceği de öğrenildi.

NARKOTİK KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akşam saatlerinde yapılan uygulama sırasında Narkotik köpeği Bufy, durdurulan araçlarda uyuşturucu araması gerçekleştirdi. Belirlenen kontrol noktalarında giriş ve çıkışlar kapatıldı. Denetime tabi tutulan kişiler üzerinde GBT sorgulamaları yapılarak, el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Trafik kontrollerinin yanı sıra ağır önlemlerle yürütülen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı bu geniş kapsamlı uygulamada herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadığı öğrenildi ve denetimlerin geç saatlere kadar devam edeceği bildirildi.