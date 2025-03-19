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İstanbul’da İBB Operasyonu ve Piyasa Tepkisi

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İSTANBUL’DA OPERASYON BÜYÜK YANKI YARATTI

Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen bir operasyon, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik dengelerini etkisi altına aldı. Bu operasyon sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 105 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararının, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” ve “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlamalarına dayandırıldığı bilgisi verildi. Bu durum, hem siyaset alanında hem de ekonomik piyasalarda büyük bir etki yarattı.

PİYASALARDA REKOR DALGALANMALAR

Gerçekleştirilen operasyon sonrasında, döviz ve altın fiyatlarında ani ve tarihi dalgalanmalar yaşandı. Euro fiyatı 45 lirayı, dolar 41 lirayı, gram altın ise 4 bin lirayı aşarak rekor seviyelere ulaştı. Borsa İstanbul’da devre kesici uygulaması devreye girdi ve piyasalarda ciddi bir panik havası oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki bu dalgalanmalara dair kritik bir açıklama yaptı. Şimşek, “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor,” diyerek piyasalara güven vermeyi amaçladı.

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