İstanbul’da İBB Protestoları Hız Kesmeden Sürüyor

PROTESTO GÖSTERİLERİ DEVAM EDİYOR

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ile başlayan ve ardından tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ivme kazanan protesto gösterileri sürüyor. İstanbul’da gerçekleştirilen bu gösterilerde, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu’na muhalefet suçlaması ile toplamda 206 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu kişilerden 22’sinin tutuklandığı kaydediliyor.

ÖĞRENCİLERDEN ÇAĞRI

Tutuklananlar arasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla Saraçhane’deki İBB merkez yerleşkesi önünde bir konuşma yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi ve Emek Partisi MYK üyesi Selinay Uzuntel de bulunuyor. Uzuntel, Saraçhane’deki eylem sırasında, “Bugün buradan tüm üniversitelere çağrımızdır. Kampüslerimizi direniş alanına çevirelim. Üniversite bileşenleriyle akademik boykotu memleketin dört bir yanından büyütme iradesini gösterelim” ifadelerini kullandı.

Uzuntel, konuşmasında şunları da vurguladı: “Biz buraya kolay gelmedik. Barikatları yıktık da geldik. Taksim’e yürümek için irade de gösterdik ama onlar bize yıllardır Taksim’i yasaklıyor. Eğer Taksim yasaklıysa, o zaman biz de üniversitelerimizde olduğu gibi her yeri Taksim alanına çevireceğiz.” Uzuntel, son olarak halkı birleşmeye ve mücadeleyi büyütmeye davet ederek, “Pazartesi günü hayatı durdurmaya başlıyoruz” dedi.