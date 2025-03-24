İstanbul’da İBB Ve Şişli’ye Kayyum Atandı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “yolsuzluk” soruşturması nedeniyle tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte; yerel seçimlerde uygulanan “kent uzlaşısı” çerçevesinde terör suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da görevden alındı. Şahan’ın görevine son verildiği duyurulurken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte, yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak atandığı bildirildi.

BELEDİYE BİNASINDA NÖBET TUTULUYOR

Ertürkmen’in gün içerisinde belediye binasına gelerek resmi işlemleri başlatacağı öğrenildi. CHP’li bir grup, “Şişli Belediyemizdeyiz; kayyıma teslim olmayacağız!” mesajıyla gece boyunca belediye binasında nöbet tuttu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya üzerinden “Saat 09.00’da kayyum geliyor” şeklinde yaptığı açıklama ile yaşanacak gelişmelere dikkat çekti ve bu durum kamuoyunun dikkatini Şişli’ye çekti.

POLİS EKİPLERİ BELEDİYE BİNASINDAYDI

Sabah saatlerinde ise belediye binasına çok sayıda polis ekibi geldi. Bina içine giren polislerin, tüm katlarda arama yaptığı ve üst katlara kimseyi çıkarmadığı bilgisi verildi. İstanbul’daki bu gelişmeler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu yolsuzluk ve terör soruşturmalarının başlamasıyla tetiklendi. Kent uzlaşısı protokolü çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilirken, benzer şekilde Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan’ın da terör suçlamasıyla görevden alındığı kaydedildi. Bu gelişmeler ışığında kayyum kararı uygulamaya konuldu.