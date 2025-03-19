İstanbul’da İBB’ye Yönelik Gözaltı Kararı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100’den fazla kişi hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Bu gözaltı kararları, İBB’ye yönelik “kent uzlaşısı” ve “CHP’de para sayma görüntüleri” şeklinde anılan yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olarak alındı.

AÇIKLAMADA İMAMOĞLU’NUN ROLÜ

Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, İmamoğlu hem Terör Suçları Soruşturma Bürosu hem de Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İmamoğlu ile beraber isimler, “suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla karşı karşıya. Başsavcılık, İmamoğlu’nu “suç örgütü lideri şüpheli” olarak tanımladı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında şunlar yer alıyor: Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz ve daha birçok isim. Bu geniş liste, birçok isim barındırarak dikkat çekiyor.

TOPLANTI YASAKLARI

Buna ek olarak, İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada: “Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.” denildi.