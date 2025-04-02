İstanbul’da İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iş insanı Zafer Gül, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, 2015 yılında belediye başkan yardımcısı olduğu dönemde kendilerinden 6 milyon lira talep ettiğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 diğer şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla bir soruşturma yürütüyor.

ZAFER GÜL’DEN ÖNEMLİ İFADELER

Gül, ifadesinde kendisinin Gül Kentsel Tasarım İnşaat Tur. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi olduğunu belirtiyor. Soruşturma kapsamında adı geçen Ali Gül’ün Gül İnşaat’ın eski yetkilisi olduğunu ifade eden Gül, Mus Can İnşaat’ın sahibi Uğur Güngör ile 2015 yılının nisan ayında hasılat paylaşımlı bir inşaat sözleşmesi imzaladıklarını aktardı. Gül, “Tadilat ruhsatı almak için o dönem başkan yardımcısı olan Mehmet Murat Çalık, Uğur Güngör ve beni Beylikdüzü Belediyesi’ne toplantıya çağırdı. Toplantıda ruhsatların süresinin dolmak üzere olduğunu ifade ederek, 6 milyon lira bedel istedi.” dedi.

SÜREÇTE KENDİLERİNE TEKLİF EDİLEN ŞARTLAR

Zafer Gül, bu bedeli ödemek istemediklerini ve karşılığında ilçeye cami, sağlık ocağı ve park yapmayı teklif ettiklerini kaydetti. Ancak, Çalık’ın “Siz gerekli ödemeyi yapın, biz bağış yaparız.” dediğini ileri sürdü. Gül, ödeme yapmak zorunda kalarak, Fatih Keleş adına senet bonosu düzenlediklerini belirtti. Tapu devirleri ve para transferleriyle ilgili detaylarını da paylaşan Gül, tapu masraflarını üç ortağın ortak hesabından ödediklerini, arsa sahibinin ortak hesap üzerinden Şekerbank’a para göndererek 6-7 ipoteği kaldırdığını dile getirdi.

İTİRAFLAR VE SUÇLAMALARA CEVAP

Soruşturmada verdiği ilk savunmada bu olayları anlatmadığınıBelirten Gül, “İnşaatın yarım kalmaması için belediyecilerin zoruyla ifade vermek zorunda bırakıldım.” dedi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce verdiği ifadeleri değiştirerek, gerçekleri açıklama kararı aldığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Anlatımlarının tapu kayıtları ve belediye evrakları ile belgelenmiş olduğunu vurguladı.