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İstanbul’da İETT Otobüsü Kazası: 1 Ölü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

İstanbul Sarıyer’de, akşam saatlerinde İETT otobüsü ve hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ciddi bir kaza gerçekleşti. Bu trajik kazada, hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından, sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye olay yerine yönlendirildi.

OLAY YERİNDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Ekipler, kazanın meydana geldiği alanda hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Yaralıların durumu ve kaza ile ilgili detayların belirlenmesi için olay yerindeki incelemeler devam ediyor. Kazanın sebebi ve olayın gelişimi ile ilgili bilgi edinilmeye çalışılıyor.

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