İstanbul’da İki Dev Gemi Gösterildi

İKİ DEV GEMİ GALATAPORT LİMANI’NDA

İstanbul’da Galataport Limanı’na yanaşan iki dev kruvaziyer gemisi, Boğaz ile birlikte havadan görüntülendi. Tarihi yarımadanın karşısında demir atan 326 metre uzunluğundaki Celebrity Ascent ve 330 metre uzunluğundaki Princess Cruises gemileri, İstanbul’a yaklaşık 7 bin turist getirdi. Bu durum turizm ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

KEŞFEDİLEN İLGİNÇ MANZARALAR

Cihangirdeki apartmanların yüksekliğiyle benzer bir yüksekliğe sahip olan dev gemiler, havadan çekilen görüntülerle oldukça ilginç manzaralar oluşturdu. Princess Cruises gemisinin terasında, İstanbul manzarası eşliğinde sinema gösterimi gerçekleştirilmesi, etkinliği daha da özel hale getirdi.

EŞSİZ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şehrin siluetiyle bütünleşen bu gemiler, İstanbul Boğazı ile muhteşem bir görüntü sundu. Celebrity Ascent gemisinde bulunan seyir teraslı restoran, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Turistlerin bu terastan İstanbul’u izlediği anlar, havadan çekilen görüntülere yansıdı.