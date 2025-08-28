İstanbul’da İki Genç Ölü Bulundu

TRAFFİK KAZASI İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİBİ GİTTİ

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara yönünde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderiliyor. Ekibin yaptığı incelemede, bariyere sürterek durduğu ve aracın başka bir yerinde hasar olmadığı tespit ediliyor.

KİŞİLER HASTANEDE HAYATINI KAYBEDİYOR

Araçta bilinci kapalı halde bulunan 2 kişi kimlikleri belirlenerek hastaneye götürülüyor. Bu kişilerin sürücüsü A.A. (27) ile yanındaki S.A. (26), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede yeşil reçete ile satıldığı anlaşılan bir kutu ilaç buluyor. Kaza ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.