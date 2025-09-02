Gündem

İstanbul’da İki Kişi Gözaltına Alındı

GÜVENLİK GÜÇLERİ ALARMA GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki konutunun önünde bu sabah yaşanan olay, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İddialara göre, motosikletli iki kişi evin önüne gelerek görevli polis memurlarına “Savcı gelecek mi?” diye sordu. Bu şüpheli davranış polislerin dikkatini çekti ve şahıslar takibe alındı. Takip sonrasında, İstanbul’un farklı bir ilçesinde gözaltına alındılar.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Organize Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İlk incelemede, şahısların herhangi bir silahlı terör örgütü ya da organize suç yapısıyla bağlantısının bulunmadığı belirlendi. Şüphelilerden biri, ifadesinde kız arkadaşının Başsavcı Gürlek’in evine yakın bir bölgede yaşadığını, bu nedenle meraktan polislerle konuşmak istediğini aktardı. Başsavcılık kaynakları, olayı doğrularken, soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğünü ve dijital materyallere el konulduğunu açıkladı. Ayrıca yetkililer, olayın “suikast şüphesi” kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

“Bebeğini Çöpe Bırakan Annenin İfadeleri Ortaya Çıktı”

İstanbul Beşiktaş'ta bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu. Anne E.A. gözaltına alınıp tutuklandı. İfadesi savcılıkta şok etkisi yarattı.
Ekonomi

Nestlé’de CEO Krizi: Freixe Görevden Alındı

Nestlé, CEO Laurent Freixe'in bir çalışanla ilişkisi nedeniyle etik ihlalde bulunduğunu açıklayarak görevden aldı. Yeni CEO olarak Philipp Navratil atanı. Yönetim gerekeni yaptıklarını vurguladı.

