İstanbul’da İki Kişi, Vatandaşa Saldırdı

İSTANBUL’DA GIDA YOLU DARBESİ

İstanbul’un Kartal ilçesinde kaldırımda yürüyen bir vatandaşa iki kişi yumrukla saldırdı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı ve olay sonucunda yere yığılan adam kısa süreli bir şok yaşadı. Olay, Hürriyet Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN ŞAHİDİ KONUŞTU

Alkollü oldukları iddia edilen iki kişi, aniden bir vatandaşa yumrukla saldırdı. Saldırı sonucunda yere düşen adam, bir süre kendine gelemedi. Olayı gören tanıklardan Abdullah Yılmaz, durumu şöyle aktardı: “Gece nöbeti esnasında bir ses duyduk. Dışarı çıkıp baktığımızda amca yerde ağzı burnu kan içinde yatıyordu. Olayı en başta anlayamadık. Sonrasında iki kişinin sebepsiz yere darbettiğini öğrendik. Durum karşısında şaşırdık. Amcanın sebepsiz yere darbedilmesi bizi de üzdü. İnşallah bir an önce yakalanırlar.”

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTADA

Saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, olayın şiddetini ve saldırının aniden gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.