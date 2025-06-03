İstanbul’da İki Sürücüye Ceza Kesildi

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLAN SÜRÜCÜLER CEZALANDIRILDI

İstanbul’da trafik güvenliğini tehdit eden iki sürücüye toplamda 53 bin 524 lira para cezası kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında, 25 Mayıs’ta D-100 Kuzey Kartal Köprüsü mevkiinde ani yön değiştiren bir sürücü tespit edildi. Bu davranış, sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve 34 FMJ 391 plakalı aracın sürücüsü A.E.A. olarak belirlendi. Bu sürücü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “sağa dönüşte sinyal vermemek”, “drift atmak” ve “saygısızca araç kullanmak” maddeleri gereğince toplam 48 bin 378 lira ceza aldı. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle askıya alındı. Bununla birlikte, sürücü hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

SANCaktePE’DE BİR BAŞKA CEZA

Ekipler, Sancaktepe Paşaköy Caddesi’nde 26 Nisan’da trafik güvenliğini tehdit eden bir başka sürücüyü daha tespit etti. Bu sürücünün 34 TCE 43 plakalı aracıyla ilgili görüntüler basın ve sosyal medyada yer aldı. E.H. olarak belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “tehlikeli şerit değiştirmek”, “sürücülerin iki şeridi aynı anda ihlal etmeleri”, “yakın takip” ve “saygısızca araç sürmek” maddeleri nedeniyle toplam 5 bin 146 lira ceza kesildi. E.H. hakkında da “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek”ten adli işlem yapıldı.