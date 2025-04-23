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İstanbul’da İkincil Yaralanmalar Meydana Geldi

SAĞLIK BAKANINDAN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralanmalar hakkında bilgiler verdi. Bakan Memişoğlu, “Düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmalar meydana gelmiştir” diyerek bu durumun nedenlerini açıkladı. Yaptıkları ilk değerlendirmelere göre, İstanbul’da 173, Tekirdağ’da 24, Sakarya’da 24, Bursa’da 13 ve Yalova’da 2 olmak üzere toplamda 236 vatandaşın yaralandığını belirtti.

YARALILARLA İLGİLİ SON DURUM

Sağlık Bakanı, “Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir” diye ekledi. Memişoğlu, deprem hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle birincil yaralanma olmamıştır” ifadesini kullandı.

PERSONELE TEŞEKKÜR

Kendisine yaralanan vatandaşlar için acil şifalar dileyen Bakan Memişoğlu, “Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde de konuştu. Memişoğlu, sözlerinin devamında, “Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

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