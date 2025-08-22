İstanbul’da İklim Krizi Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞİYOR

Ak Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, 81 ilde düzenlenecek “İklim Krizi ve Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu” toplantılarının ilkini İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile diğer partililer katıldı.

İKLİM KRİZİ ORTAK SORUN

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Sevilay Tuncer, sıcaklık dalgalarının, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınlarının artık özel bölgelerin değil, tüm insanlığın ortak problemi haline geldiğini ifade etti. Tuncer, Türkiye’nin bu derinleşen sorun karşısında, başından itibaren kararlı ve vizyoner adımlar attığını belirtti. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde açıklanan ‘2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu,’ çevre politikalarını değil, üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerin yol haritasını şekillendiriyor” dedi.

GELECEĞE HAZIRLIK YAPILIYOR

AK Parti İl Başkanı Özdemir, iklim krizinin küresel anlamda dünyayı etkilediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu doğrultusunda ülkeyi geleceğe hazırladıklarını dile getirdi. Özdemir, “Yakın zamanda ülkemizde yaşanan yaz dönemindeki seller, yangınlar ve hava hareketliliğindeki dönüşüm, bu konunun ciddiyetini anlamamız için net bir uyarı yapıyor” şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından basına kapalı toplantıya geçildi.