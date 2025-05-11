İstanbul’da İmamoğlu’na Erişim Engeli

İMAMOĞLU’NA GETİRİLEN ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması nedeni ile tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X’teki hesabına erişim engeli getirildi. Bu duruma karşı çıkan sosyal medya kullanıcıları, profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun görseli ile değiştirmeye başladı. Bu kullanıcılar arasında yer alan CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’in de hesabı, X tarafından geçici olarak askıya alındı.

BERKAY GEZGİN’İN İMAMOĞLU’NA DESTEKYİ

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimlerinde kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganının yaratıcısı olarak biliniyor. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul’da gerçekleştirilen protestolara katıldığı için tutuklanan Gezgin, cezaevinden serbest kaldıktan sonra parti meclisi üyesi olarak atandı.