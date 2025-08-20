Haberler

İstanbul’da İş Kazasında Hayatını Kaybetti

GENÇ İŞCİNİN HAYATINI KAYBETMESİ

İstanbul’da meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden genç, memleketi Siirt’in Kurtalan ilçesine defnedildi. Üç gün önce çalışmak amacıyla İstanbul’a giden 22 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı, iş yerinde geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralandı.

SALGIN MÜDAHALELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye sevk edilen Kaşıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaşıkçı’nın cenazesi, memleketi Siirt’e getirildikten sonra Kurtalan ilçesine bağlı Bağlıca Siya köyünde defnedildi.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

