İstanbul’da İş Kazasında Hayatını Kaybetti

GENÇ İŞCİNİN HAYATINI KAYBETMESİ

İstanbul’da meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden genç, memleketi Siirt’in Kurtalan ilçesine defnedildi. Üç gün önce çalışmak amacıyla İstanbul’a giden 22 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı, iş yerinde geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralandı.

SALGIN MÜDAHALELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye sevk edilen Kaşıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaşıkçı’nın cenazesi, memleketi Siirt’e getirildikten sonra Kurtalan ilçesine bağlı Bağlıca Siya köyünde defnedildi.