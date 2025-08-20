İstanbul’da İSBİKE Sorunları Devam Ediyor

İstanbul’da bisiklet ulaşımını teşvik etmek için başlatılan Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE), bir buçuk yıldır faaliyette değil. Sisteme ait yüzlerce bisiklet ise Kartal’daki bir hurdalık alanda atıl durumda bekliyor.

İSBİKE PROJESİNİN TARİHİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında hayata geçirilen İSBİKE Projesi, altyapı ve bakım süreçleri nedeniyle zaman zaman kesintili olarak hizmet sundu. Ancak, 2023 yılı sonlarından beri bakım ve onarım gerekçesiyle sistem kapanmış durumda. İstanbullular, bisiklet kullanımını teşvik eden bu sistemle bir buçuk yıl boyunca kiralama yapamamış. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü noktasının yanındaki hurdalık alandaki bisikletlerin korunmadan açıkta bekletildiği gözlemlendi. Açık alanda sıralanmış bisikletler, dış etkenlere maruz kalıp deformasyona uğramış ve aralarındaki otlar uzayarak alanı kaplamış.

MECLİS’TE GÜNDEME GELDİ

İSBİKE bisikletlerinin durumu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde zaman zaman tartışma konusu oldu. Meclis üyeleri, sistemdeki bisiklet sayısındaki azalma ve İSBİKE’nin zararı üzerine görüş alışverişinde bulundu. 30 Mart’ta İBB’nin basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklama, mevcut bisikletlerin güncel donanım ve yazılıma ihtiyaç duyması nedeniyle yeni bir sistemin gerekliliği üzerinde duruldu. Açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği Revizyonu 12 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçti. Projenin 2025 yılının ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanıyor.” denildi.

YENİ YÖNETMELİK ÜZERİNE GÖRÜŞLER

İBB tarafından hazırlanan Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği daha önce 3 kez değişiklik geçirdi. Son revizyon ise 17 Temmuz’da gerçekleştirilen toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi. AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, bu yönetmeliğin yasaya aykırı olduğu konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kaynar, 2019 öncesi dönemdeki binlerce bisikletin toplandığını ve hurdalıktaki bisiklet mezarlığında durduğunu belirtti. Altı aydır yönetmelikle ilgili çalıştıklarını ve düzenlemelerin uygun olmadığını vurgulayan Kaynar, “Bu çıkardığınız yönetmelik yasaya aykırı. Üçüncü defa getirdiğiniz bu yönetmelik, üst yasal düzenlemelere aykırı olduğu gibi, ihalede rekabeti engelleyici hükümler de içeriyor. Zaman kaybetmeyelim, birlikte çalışalım ve yönetmeliği düzeltelim.” şeklinde konuştu.