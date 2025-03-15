İstanbul’da İSKİ Su Kesintisi Bilgileri

MALTEPE SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Maltepe’de yaşanacak su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. 15 Mart tarihinde İstanbul’da su kesintisi olacağı bildirilmiştir. Peki sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 15 Mart İstanbul su kesintisi saatleri ile ilgili detaylar.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenecek mahalle BÜYÜKBAKKALKÖY MAH olarak belirtilmiştir. Su kesintisinin sebebi ise “İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI” olarak açıklanmıştır. Su kesintisi 15 Mart 2025 tarihinde saat 14:50:01’de başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM

Su kesintisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için “ALO 185” hattını arayabilirsiniz.