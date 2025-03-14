İstanbul’da İSKİ Su Kesintisi Duyuruldu

AVCILAR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’da su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Mart 2025 tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Uzun süredir merak edilen “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte İSKİ tarafından belirtilen 15 Mart İstanbul su kesintisi saatleri.

SU KESİNTİSİ NEDENLERİ

15 Mart 2025 tarihindeki su kesintisinin saatleri şu şekilde belirlenmiştir: 09:00 – 15:00 saatleri arasında Gaziosmanpaşa ilçe Merkez-Karadeniz mahallesinin 1128., 1176., 1180. sokaklarında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle önleyici bakım çalışması yapılacak. Bu dönemde iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilerek elektrik kesintisi de gerçekleştirilecek.

YATIRIM VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Araştırmalar sonucunda, aynı gün 09:00 – 15:00 saatleri arasında Arnavutköy ilçesi Merkez-Mavigöl mahallesindeki Ertürk sokak ve Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez-Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinin birçok sokaklarında “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” sebebiyle yine iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacağı bildirilmektedir.

ABONE VE ŞUBE BAĞLANTISI KESİNTİSİ

Başka bir kesinti ise 15 Mart 2025 tarihinde 10:00 – 13:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez-Barbaros Hayrettin Paşa mahallesi ve Sultangazi ilçesi Merkez-50. Yıl mahallesinin belirli sokaklarında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeni ile elektrik kesintisi uygulamaları yapılacak. Bu süreçte de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacaktır.