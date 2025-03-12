İstanbul’da İSKİ Su Kesintisi Duyurusu

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Mart tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Suların ne zaman geri geleceği ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İSKİ’nin duyurusuna göre, su kesintilerinin etkilediği ilçelerde kesintilerin saatleri şöyle olacak.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA DETAYLARI

Etkilenen mahallelerin listesi şöyle:

– **Alemdağ Mahallesi**: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası” nedeniyle yaşanacak su kesintisinin başlangıç tarihi 12.03.2025 saat 13:56:03 ve tahmini bitiş tarihi ise 12.03.2025 saat 18:00 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için ALO 185 numarasını arayabilirsiniz.

– **Aydınlar Mahallesi**: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası” aynı nedenlerle 12.03.2025 saat 13:56:03’te başlayacak ve 18:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 numarasını arayabilirsiniz.

– **Cumhuriyet Mahallesi**: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası” bu bölgede de aynı tarihlerde etkili olacak. 12.03.2025 saat 13:56:03’te başlayıp, 12.03.2025 saat 18:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 numarasını arayabilirsiniz.

Uzun süreli su kesintilerinden etkilenmemek için, etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşların durumlarını gözlemlemesi ve gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.