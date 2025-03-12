Haberler

İstanbul’da İSKİ Su Kesintisi Duyurusu

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Mart tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Suların ne zaman geri geleceği ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İSKİ’nin duyurusuna göre, su kesintilerinin etkilediği ilçelerde kesintilerin saatleri şöyle olacak.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA DETAYLARI

Etkilenen mahallelerin listesi şöyle:

– **Alemdağ Mahallesi**: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası” nedeniyle yaşanacak su kesintisinin başlangıç tarihi 12.03.2025 saat 13:56:03 ve tahmini bitiş tarihi ise 12.03.2025 saat 18:00 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için ALO 185 numarasını arayabilirsiniz.

– **Aydınlar Mahallesi**: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası” aynı nedenlerle 12.03.2025 saat 13:56:03’te başlayacak ve 18:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 numarasını arayabilirsiniz.

– **Cumhuriyet Mahallesi**: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası” bu bölgede de aynı tarihlerde etkili olacak. 12.03.2025 saat 13:56:03’te başlayıp, 12.03.2025 saat 18:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 numarasını arayabilirsiniz.

Uzun süreli su kesintilerinden etkilenmemek için, etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşların durumlarını gözlemlemesi ve gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya’da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı, bunlardan 13'ü tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Haberler

İSKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

Çekmeköy'de su kesintisi, 12 Mart günü belirli saatlerde yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamalara göre, suyun ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.